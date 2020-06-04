WSJ: Трамп из-за Ирана убеждает Эр-Рияд открыть воздушное пространство для Катара

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пытается убедить руководство Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) открыть их воздушное пространство для авиации Катара. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа официальных лиц Соединенных Штатов и стран Персидского залива.

По их данным, дипломатический кризис, продолжающийся в регионе четвертый год, мешает США оказывать полноценное санкционное давление на Иран. Запрет на заход авиации Катара в воздушное пространство арабских соседей вынуждает это государство пользоваться воздушным пространством Ирана. Это является источником пополнения финансов Тегерана, который Вашингтон хочет перекрыть, поясняет издание. "Поток денег в казну Ирана за счет полетов Qatar Airways ("Катарских авиалиний" - прим. ТАСС) является постоянным раздражителем для нас", - заявил американский источник.

Согласно публикации, Трамп взял на себя роль посредника на переговорах и лично поднимал данную тему во время разговоров по телефону этой весной с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Эр-Рияд пока проявляет неуступчивость. "Катар хочет только одного - открытое воздушное пространство, чтобы снова летать. Если саудовская сторона уступит, то Катару больше ничего не будет нужно. Это единственный рычаг давления саудовской стороны", - приводит газета слова другого источника.

Летом 2017 года в регионе разгорелся дипломатический кризис. После того как Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, эмират оказался в изоляции. Арабские соседи ввели против Катара экономические санкции и транспортную блокаду, в частности закрыв воздушное пространство для катарской авиации. "Квартет" выдвинул Дохе список требований, включающий такие пункты, как понижение уровня дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль-Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре. Катар счел эти требования необоснованными и невыполнимыми.