Reuters: в Бельгии собирают подписи для сноса статуй короля Леопольда II

ТАСС, 4 июня. Порядка 30 тыс. человек в свете протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США подписали петиции о сносе статуй бельгийского короля Леопольда II (1835-1909), который в конце XIX века проводил кампанию по захвату бассейна реки Конго, сопровождавшуюся жестоким отношением к местному населению. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, инициаторы петиций требуют сноса всех монументов в честь короля в Брюсселе к концу июня и демонтажа бюста монарха в Халле. Как отмечает агентство, неизвестные запачкали красной краской бюст короля в Генте и подожгли статую монарха в Антверпене.

В 1870-х годах Бельгия участвовала в колониальном разделе Африки. В 1876 году под председательством Леопольда II была основана "Международная африканская ассоциация" (с 1880-х годов носила название "Международной ассоциации Конго"), постепенно подчинившая левобережье реки Конго. В 1885 году эти земли были объявлены "Независимым государством Конго" (НГК), сувереном которого стал сам Леопольд II. Здесь была развернута система тяжелой эксплуатации местного населения, выраженная в натуральной, трудовой и (с 1894 года) воинской повинностях.