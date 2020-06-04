В Швеции очередная акция в поддержку движения Black Lives Matter собрала 2 тыс. участников

СТОКГОЛЬМ, 4 июня. /ТАСС/. Демонстрация в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") прошла в четверг в городе Мальмё на юге Швеции. В ней приняли участие около 2 тыс. человек, сообщает газета Aftonbladet .

Как и днем ранее в Стокгольме, количество демонстрантов многократно превышало дозволенное властями во время пандемии ограничение - не более 50 человек. Такой же лимит значился в официальном разрешении полиции. Когда было объявлено о проведении акции, готовность принять в ней участие выразили около 2,9 тыс. желающих.

Полиция прибыла на место сбора участников, чтобы прекратить акцию. С демонстрантами работали полицейские, которые призывали митингующих разойтись и не создавать дополнительную угрозу распространения нового коронавируса. Однако убедить протестующих им не удалось, и те двинулись в направлении центра города.

Активисты подошли к зданию полиции, где и были остановлены. И все же акция завершилась мирно и никаких инцидентов зарегистрировано не было.

Накануне полиция разогнала демонстрацию численностью более 1 тыс. человек на центральной площади Сергельсторг в Стокгольме. После этого участники демонстрации разбились на группы и двинулись по центру города. Против некоторых демонстрантов полиции пришлось применить горчичный газ, чтобы заставить их подчиниться приказу разойтись. Четыре человека были задержаны за призывы к насильственным действиям.