МИД Франции опроверг заявление о нахождении Гуайдо в посольстве страны в Каракасе

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. МИД Франции опроверг информацию о том, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо находится в посольстве республики в Каракасе. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении французского внешнеполитического ведомства.

"Хуан Гуайдо не находится во французской резиденции в Каракасе. Мы неоднократно подтверждали это венесуэльским властям", - отмечается в коммюнике.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил действия властей Франции и Испании, которые скрывают в своих посольствах в Каракасе лидера оппозиции Хуана Гуайдо и главу оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопеса соответственно.

Во французском министерстве также призвали "сосредоточить усилия на поиск политического решения кризиса в Венесуэле". "Франция вместе с Европейским cоюзом и его партнерами по международной контактной группе призывает все стороны, включая венесуэльские власти, начать <...> переговоры для достижения этой цели", - добавили в ведомстве.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.