Сеул ведет консультации с Москвой по организации визита Путина в 2020 году

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сеул и Москва обсуждают по дипломатическим каналам вопрос организации визита президента России Владимира Путина в Южную Корею в этом году. Об этом сообщил посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ в интервью российским агентствам.

Дипломат обратил внимание, что южнокорейское правительство объявило нынешний год "Начальным годом нового северного сотрудничества", сосредоточив внимание на укреплении взаимодействия с северными странами, в том числе с Россией.

"Корейское правительство особенно ожидает продвижения в развитии отношений с Россией, которую считает ключевым партнером. При этом наше правительство надеется, что визит президента Владимира Путина в Республику Корея состоится в течение этого года. Наши страны ведут тесные консультации по дипломатическим каналам по вопросу организации этого визита", - сказал посол. - Мы надеемся, что ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией, будет преодолена. Как только условия позволят, взаимные обмены между лидерами наших стран продолжатся".

Возвращение безвизового режима

Ли Сок Пэ также сообщил, что Южная Корея рассчитывает возобновить действие соглашения о взаимной отмене визовых требований с Россией после окончания пандемии.

"Я убежден, что Республика Корея и Россия успешно преодолеют угрозу коронавирусной инфекции и граждане двух государств в скором будущем опять смогут без виз посещать наши страны", - сказал он.

При этом, по его словам, назвать сроки возобновления действия соглашения о взаимной отмене визовых требований пока трудно. "Для возобновления действия соглашения о безвизовом режиме необходимы преодоление угрозы распространения коронавирусной инфекции и двусторонние консультации между властями Республики Корея и Российской Федерации", - указал Ли Сок Пэ.

Дипломат добавил, что после стабилизации санитарно-эпидемической ситуации можно будет рассмотреть вопрос о возобновлении авиасообщения.

Посол подчеркнул, что Москва и Сеул тесно взаимодействовали и оперативно оказывали друг другу содействие в вопросе возвращения граждан двух стран на родину, что "укрепило взаимное доверие и сотрудничество". "В частности, Республика Корея организовала 6 временных рейсов (4 рейса по маршруту Сеул - Москва - Сеул, 2 рейса по маршруту Сеул - Владивосток - Сеул) и оказала помощь нашим гражданам в безопасном возвращении в страну. Этими рейсами воспользовались также граждане Российской Федерации", - рассказал он.

"Девять мостов" сотрудничества

Дипломат сообщил, что Южная Корея и Россия обсуждают обновленный план реализации инициативы "девяти мостов" сотрудничества, который расширит спектр сфер взаимодействия двух стран.

"В этот юбилейный год 30-летия дипломатических отношений наши страны обсуждают вопрос о подготовке Плана действий по реализации инициативы "Девяти мостов 2.0". Этот план предполагает, что к существующему плану реализации инициативы будут добавлены сфера инноваций, культура и другие новые направления сотрудничества, представляющие интерес для обеих сторон. После завершения этой подготовительной работы планируется подписание документа на уровне вице-премьеров двух стран при соответствующих обстоятельствах", - сказал он.

Дипломат пояснил, что на данном этапе обсуждаются планы по достижению конкретных результатов в таких сферах, как медицина. "Это представляет большой интерес для двух стран после вспышки новой коронавирусной инфекции", - указал Ли Сок Пэ.

"В то же время ведется работа по реализации проекта создания корейского индустриального парка в Приморье для южнокорейских компаний-резидентов, а также других конкретных проектов сотрудничества в сфере судостроения, информационно-коммуникационных технологий, инноваций", - добавил посол.

Он подчеркнул, что сотрудничеству в рамках этой инициативы придают большое значение как в Сеуле, так и в Москве. "По каждому направлению проводятся консультации в рамках двусторонних рабочих групп", - указал дипломат. Комитет по северному сотрудничеству при президенте Республики Корея и Министерство экономического развития Российской Федерации, которое курирует вопросы реализации проектов с российской стороны, проводят совещания в режиме онлайн и контролируют процесс беспрепятственного выполнения проектов, добавил посол.

7 сентября 2017 года на пленарной сессии ВЭФ президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил России навести "девять мостов" сотрудничества: подготовить и реализовать проекты в таких сферах, как судостроение, развитие портов, использование и развитие Северного морского пути, нефтегазовая сфера, развитие железных дорог, электроэнергетика, создание рабочих групп по различным экономическим вопросам, сельское хозяйство и рыболовство.

Товарооборот между РФ и Южной Кореей

Ли Сок Пэ сообщил, что объем торговли между Россией и Южной Кореей за январь - апрель 2020 года из-за пандемии коронавируса снизился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Что касается торговли между Республикой Корея и Российской Федерацией, то, согласно статическим данным корейской стороны, за период январь - апрель этого года товарооборот составил $6,66 млрд, что говорит о сокращении примерно на 11% по сравнению с показателем прошлого года", - сказал он.

Посол добавил, что в апреле, когда в России были введены нерабочие дни, объем двусторонней торговли сократился на 32,6% и составил $1,17 млрд.

Ли Сок Пэ обратил внимание на то, что в последнее время из-за пандемии коронавируса наблюдается замедление экономической активности всех стран и уменьшение объемов мировой торговли. ВТО прогнозирует сокращение объемов мировой торговли в этом году примерно на 13-32%, добавил он.

По словам главы диппредставительства, общее сокращение товарооборота произошло из-за того, что продажи автомобилей и нефти, которые являются основными статьями импорта и экспорта двух стран, испытали влияние мировой конъюнктуры и колебание цен на международных рынках.

"Однако нынешнее сокращение не означает долгосрочную или структурную проблему. Учитывая, что торговля демонстрирует тенденцию к восстановлению в странах, где уже наблюдается нормализация санитарно-эпидемиологической ситуации, вызванной COVID19, можно ожидать, что по мере восстановления экономики двух стран будет подниматься также двусторонний товарооборот", - подчеркнул дипломат.