Болсонару пообещал применить силы правопорядка, если протестующие "выйдут за рамки закона"

ТАСС, 5 июня. Президент Бразилии Жаир Болсонару обратился к своим сторонникам с призывом воздержаться от участия в манифестациях в предстоящие выходные. Соответствующее заявление глава государства сделал в пятницу во время поездки в штат Гояс в центральной части страны.

"Те, кто борется за демократию, кто выступает за дееспособность правительства, хочет лучшего для Бразилии и ценит ее свободу, пусть не выходят на улицы в эти дни, чтобы силы правопорядка, не только региональные, но и федеральные могли делать свою работу, если эти маргиналы выйдут за рамки закона", - сказал глава государства. Его слова приводит на своем сайте газета Folha de S.Paulo.

Болсонару также заявил, что выступающие против его правительства манифестанты - это "чаще всего маргиналы, любители марихуаны и бездельники, которые не знают, что такое экономика, что такое зарабатывать себе на хлеб". "Они хотят разгрома Бразилии во имя демократии, о которой ничего не знают и которую никогда не уважали", - добавил глава государства. Он выразил уверенность, что региональные власти отнесутся к тем, кто попытается посеять хаос, "со всей строгостью закона".

1 июня акции сторонников и противников Болсонару в Сан-Паулу переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Сотрудники правоохранительных органов применили против футбольных фанатов, участвовавших в оппозиционной акции протеста, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Власти не исключают, что могла иметь место провокация. Новые акции протеста в Бразилии запланированы на ближайшее воскресенье.