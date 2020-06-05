В Нигерии бандитами убит 21 мирный житель

ПРЕТОРИЯ, 5 июня. /ТАСС/. Бандиты из действующих на северо-западе Нигерии преступных группировок убили на этой неделе в штате Замфара 21 человека. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Нападению 2 и 3 июня подверглись шесть отдаленных деревень в муниципалитетах Талата-Мафару и Мару, заявил официальный представитель полиции Мохаммед Шеху. По его словам, во время налетов 2 июня были убиты 15 жителей этих деревень и еще шесть на следующий день. Одной из главных целей бандитов был скот, который они угоняют для последующей перепродажи.

В последние месяцы в северных районах Нигерии произошел значительный рост количества нападений банд на мирных жителей. Наибольшее число атак зафиксировано в штатах Замфара, Кадуна, Сокото и Кацина. Бандиты захватывают заложников для дальнейшего выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари отдал 17 мая приказ начать крупную операцию по ликвидации террористических и бандитских структур в северных штатах Кацина и Замфара. В ее ходе армейские части и группы спецназа уже уничтожили 392 вооруженных бандитов.