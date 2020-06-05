Власти Камеруна подтвердили смерть журналиста Сэмюэля Вазизи в заключении

ПРЕТОРИЯ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Камеруна представили в пятницу отчет об обстоятельствах смерти в заключении журналиста Сэмюэля Вазизи, который подозревался в связях с сепаратистами. Об этом сообщил в пятницу информационный портал Journal du Cameroun.

"Сэмюэль Вазизи был арестован 1 августа 2019 года и умер спустя 16 дней от сепсиса", - заявил официальный представитель министерства обороны Камеруна Сирилл Серж Атонфак. Он опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что журналист мог умереть в результате пыток.

Сирилл Серж Атонфак подчеркнул, что как только у Сэмюэля Вазизи были обнаружены проблемы со здоровьем, он был помещен в военный госпиталь в Яунде. Однако его состояние ухудшилось, и 17 августа журналист умер. Представитель министерства обороны отметил, что семья Вазизи знала о его местонахождении и имела с ним контакты, когда журналист находился в госпитале. Похоронен Вазизи в Септа-Мортуаре в столичном районе Экуноу.

О смерти Вазизи стало широко известно в международных журналистских кругах в начале этой недели. Журналистские и правозащитные организации обратились к правительству Камеруна с требованием предоставить необходимую информацию.

Власти подозревали Вазизи в связях с англоязычным сепаратистским подпольем, действующим в южных и западных районах страны. Основная часть 22-миллионного населения Камеруна говорит на французском языке, однако пятая часть исторически использует английский язык, так как проживает на западных территориях, которые контролировала в колониальный период Британская империя.

С осени 2016 года в двух англоязычных провинциях Камеруна начались волнения. В конце 2017 года они переросли в вооруженную борьбу, а несколько месяцев спустя лидер оппозиции Юлиус Аюк Табе объявил себя президентом самопровозглашенной "Республики Амбазония". Согласно подсчетам гуманитарных организаций, в ходе происходящих с 2016 года столкновений в Камеруне погибли 3 тыс. человек, еще около 500 тыс. стали беженцами.