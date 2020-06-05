Пекин вновь понизил уровень реагирования на угрозу общественному здравоохранению

ПЕКИН, 5 июня. /ТАСС/. Власти Пекина с полуночи субботы понизили уровень реагирования на угрозу общественному здравоохранению со второго до третьего (из четырех). Об этом заявила заместитель руководителя канцелярии правительства Пекина Чэнь Бэй.

"В ходе борьбы и профилактики эпидемии принято решение с 00:00 6 июня (19:00 пятницы мск) понизить уровень реагирования на угрозу в связи с эпидемией коронавируса в Пекине со второго до третьего", - приводит ее слова Центральное телевидение Китая.

Как указала Чэнь Бэй, с 6 июня ношение масок будет необязательным при занятии спортом. Некоторые мероприятия, в частности, конференции, выставки, спортивные соревнования, мероприятия развлекательного характера могут проводиться "при соблюдении строгих мер профилактики и контроля". При входе в жилые микрорайоны больше не нужно измерять температуру, однако требуется предъявлять электронный "код здоровья" и проходить процедуру регистрации.

Кроме того, власти столицы КНР сняли ограничения на въезд жителей, проживающих в городе Ухане и в центральной провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса. Граждане этого региона могут приезжать в столицу без обязательного двухнедельного карантина с проживанием в специальных гостиницах. Они также имеют право не проходить повторный тест на нуклеиновые кислоты при наличии полученного у них дома отрицательного теста на коронавирус.

Как указала Чэнь Бэй, несмотря на эти и другие послабления, следует "сохранять бдительность". По ее словам, "опасность по-прежнему сохраняется, эпидемия продолжает распространяться в мире, а Пекин по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами и давлением". "Мы должны действовать сообща, пока производство и жизнь населения не вернется в нормальное русло", - отметила замруководителя канцелярии правительства Пекина.

Реагирование на угрозу

24 января на фоне вспышки коронавируса Комитет здравоохранения Пекина объявил первый (высший) уровень реагирования на угрозу общественному здоровью. На протяжении трех месяцев все достопримечательности города были закрыты, многие кафе, рестораны, магазины приостановили свою работу, сотрудники компаний по возможности перешли на удаленный режим работы. На фоне роста ввозных случаев заражения с 23 марта все следовавшие в Пекин международные пассажирские авиарейсы перенаправлялись в 12 других городов Китая: там пассажиры проходили таможенный, пограничный и медицинский контроль и после этого следовали до места назначения. Прибывавшие из-за рубежа должны были проходить 14-дневный карантин в специализированных центрах и последующий домашний карантин.

30 апреля власти столицы Китая сообщили о понижении уровня реагирования на угрозу с первого до второго. С этого момента граждане, направлявшиеся в командировки или возвращавшиеся в Пекин из регионов КНР с благополучной эпидемической ситуацией, больше не должны были проходить 14-дневный домашний карантин. Однако это не относилось к лицам, возвращавшимся в Пекин из-за пределов страны, из провинции Хубэй, а также других регионов с неблагополучной эпидемической обстановкой. Послабления также коснулись курьеров и сотрудников службы экспресс-доставки: с 30 апреля они смогли проходить внутрь жилых комплексов при наличии зеленого "кода здоровья" и после процедуры регистрации.