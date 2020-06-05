Главарь "Аль-Каиды в странах исламского Магриба" нейтрализован в Мали

ТАСС, 5 июня. Главарь террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (запрещена в РФ) был ликвидирован в Мали. Об этом в пятницу сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

"3 июня французские вооруженные силы при поддержке партнеров нейтрализовали эмира "Аль-Каиды в странах исламского Магриба" Абдельмалека Друкделя и многих его сообщников в ходе операции на севере Мали", - написала Парли на своей странице в Twitter.

Министр отметила, что Друкдель являлся членом руководящего комитета "Аль-Каиды" и командовал группами боевиков в северной Африке. Она подчеркнула, что Франция в сотрудничестве с партнерами продолжит вести борьбу с террористами в регионе Сахеля.

В августе 2014 года Франция начала военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. По данным силовых ведомств, в операции задействованы в общей сложности около 4,5 тыс. человек.