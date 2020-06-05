Спецпредставитель США отправился в Катар, Пакистан и Афганистан

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в пятницу в Доху, Исламабад и Кабул для обсуждения вопросов начала межафганских переговоров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился 5 июня в Доху, Исламабад и Кабул. Главная цель поездки - достичь договоренности между афганскими сторонами по следующим практическим шагам для постепенного начала межафганских переговоров", - отметили в ведомстве.

В то же время Халилзад рассмотрит со сторонами выполнение соглашения между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), а также совместной декларации с Афганистаном, в частности относительно сокращения насилия и освобождения заключенных.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.