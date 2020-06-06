Kyodo: США могли скрыть крупную утечку фтора с базы ВВС на Окинаве в 2018 году

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Многократное превышение норм содержания опасных для человека фторорганических соединений было зафиксировано в водоемах рядом с базой ВВС США Кадена на южном японском острове Окинава в 2018 году. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo, в распоряжении которого оказались результаты проведенного американской стороной исследования качества воды.

Так, в пробах, собранных в августе 2018 года, концентрация фторорганических соединений, которые используются в пенных огнетушителях, а также в масле для авиационных двигателей, была превышена более чем в 700 раз. В сентябре концентрация вредных веществ в реке, которая протекает через территорию базы, снизилась, но все равно превышала нормальные показатели. Минобороны Японии, как отмечает Киодо, не получало этих отчетов американской стороны, и никакой конкретной информации об утечке тогда не поступало.

В апреле этого года на другой военной базе США на Окинаве - Футэмма - произошел выброс ядовитых веществ, используемых в пожаротушении. Тогда Министерство обороны Японии получило доступ к месту утечки и участвовало в расследовании причин случившегося.

На Окинаве сосредоточено около 70% площади американских военных объектов в Японии, включая крупнейшую за пределами США базу ВВС Кадена. На Окинаве также размещена дивизия морской пехоты из состава сил быстрого развертывания.