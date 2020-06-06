Польский премьер надеется, что часть контингента США будет переведена из ФРГ в Польшу

ВАРШАВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что численность американских солдат и офицеров в республике будет расти, в том числе за счет переброски в страну военнослужащих из Германии. Соответствующее заявление он сделал в субботу в эфире радиостанции RMF, комментируя планы США вывести часть своего контингента из ФРГ.

"Я очень надеюсь, что в результате множества переговоров, которые мы провели, и за счет демонстрации того, насколько солидными партнерами по НАТО мы являемся, часть находящихся сейчас в Германии и выводимых оттуда Соединенными Штатами солдат действительно попадет в Польшу. Это будет укреплением восточного фланга НАТО", - сказал Моравецкий.

"Конечно, решение остается за Соединенными Штатами, президентом Дональдом Трампом, но мы рассчитываем на то, что контингент в Польше будет все время расти", - отметил он, подчеркнув, что консультации по этому вопросу продолжаются. "Такие разговоры ведут в тишине. Через какое-то время мы сообщим результат", - указал премьер.

По его словам, сейчас в Польше дислоцированы около 5 тыс. военнослужащих США. "Переброска американских войск на восточный фланг приведет к укреплению безопасности всей Европы", - заявил Моравецкий, выразив мнение, что "настоящая опасность - за восточной границей".

Агентство Reuters в пятницу со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии. По свидетельству этого чиновника, из ФРГ к сентябрю будут выведены 9,5 тыс. американских солдат и офицеров. В настоящее время в Германии размещены порядка 34,5 тыс. военнослужащих США. Часть выводимых из ФРГ войск планируется перебросить в Польшу.