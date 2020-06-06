Медведчук потребовал отмены амнистии для участников "майдана"

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук потребовал от властей Украины отменить закон об амнистии для участников массовых беспорядков в Киеве в 2014 году, получивших название "евромайдан". Об этом говорится в заявлении Медведчука, опубликованном в субботу на сайте ОПЗЖ.

"Мы требуем отмены антиконституционной "амнистии участников "майдана" и восстановления принципа равенства всех перед законом", - заявил Медведчук от имени своей партии. Он напомнил, что группа депутатов от ОПЗЖ вместе с несколькими представителями других политических сил обратились в Конституционный суд с представлением относительно соответствия конституции закона "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины", принятого парламентом 21 февраля 2014 года.

Медведчук напомнил, что этим законом участники массовых беспорядков были освобождены от ответственности по 79 статьям Уголовного кодекса, в том числе по таким, как "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "Диверсия", "Террористический акт", "Захват заложников", "Разбой", "Бандитизм", "Кража", "Грабеж".

"Именно это решение стало основным фактором того, что расследование событий на "майдане" до сих пор не доведено до конца", - отметил политик. "Принятие закона "О недопущении преследования и наказания лиц…" нарушает принцип равенства граждан Украины перед законом и принцип неотвратимости наказания и фактически ставит этот закон выше любого кодекса", - считает Медведчук. По его словам, закон противоречит 10 статьям конституции, в том числе о разделении властей, о верховенстве закона, о полномочиях Рады, о том, что правосудие в стране осуществляется исключительно судами, а не другими органами власти. Глава политсовета ОПЗЖ напомнил, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине рекомендовала Киеву отменить этот закон.

Решение об амнистии участников "майдана" нанесло правовой системе Украины большой вред, подчеркнул Медведчук. "Последствия поощрения безнаказанности за уголовные правонарушения мы можем наблюдать ежедневно в криминальной хронике: насилие, похищения, рейдерские захваты, перестрелки, убийства, нападения по политическим мотивам", - отметил политик. "Только отмена этого антиконституционного закона позволит провести объективное расследование, что станет ключевым шагом к установлению справедливости и реализации закрепленного в конституции определения: "Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство", - заключил глава политсовета ОПЗЖ.

События на "майдане"

21 ноября 2013 года, за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения. В ответ оппозиция в Раде заблокировала работу парламента, на площадь Независимости вышли демонстранты. Началось жесткое трехмесячное противостояние, в ходе которого радикалы захватили административные здания в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных лиц, в том числе и снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18 - 20 февраля стали более 80 человек, сотни были ранены. По разным оценкам, за все время беспорядков в украинской столице зимой 2014 года погибли от 18 до 23 представителей силовых структур. Еще 919 силовиков считаются пострадавшими, 140 из них получили огнестрельные ранения.

21 февраля представители оппозиционных сил подписали с президентом Виктором Януковичем соглашение о путях урегулирования кризиса и создании правительства национального единства. Однако нападения на правительственные учреждения продолжились, глава государства вынужден был покинуть страну, а власть захватили оппозиционные фракции в Раде.

22 февраля Рада приняла постановление о самоустранении Януковича от выполнения полномочий и назначила досрочные выборы президента. МВД возбудило уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск. Спустя шесть лет дело о снайперах на "майдане" остается нераскрытым, в гибели людей обвиняются исключительно силовики.