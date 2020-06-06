В Верховной раде зарегистрировали законопроект о компенсации ущерба "за боль и сожаление"

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте законопроект о компенсации ущерба "за боль и сожаление". Соответствующий документ, датированный 5 июня, размещен на сайте Рады.

Авторами проекта закона выступили 14 парламентариев, из которых 13 - представители президентской фракции "Слуга народа", еще один - член депутатской группы "Доверие".

Текст законопроекта пока отсутствует в открытом доступе. На сайте парламента сообщается, что он "передан на рассмотрение руководства" Рады. Проект будет рассмотрен в шести комитетах, главным из которых определен комитет по вопросам правовой политики.

Как сообщает украинское издание "Страна", из-за странной формулировки названия трудно понять, что именно предложили депутаты. С учетом того, что рассматривать документ будет комитет по правовой политике, а также комитеты по вопросам соцполитики и по вопросам защиты прав ветеранов, можно предположить, что речь в законопроекте идет о возмещении морального ущерба, отмечает издание.