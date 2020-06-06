СМИ: Ахмадинежад планирует выдвигаться на президентских выборах 2021 года в Иране

ТЕГЕРАН, 6 июня. /ТАСС/. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, возглавлявший исполнительную власть страны в 2005-2013 годах, готов выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2021 года. Об этом сообщило в субботу агентство Клуб молодых журналистов.

Для участия в выборах его кандидатуру должен утвердить Совет стражей конституции Ирана. Отмечается, что сторонники бывшего президента планируют приложить максимум усилий, чтобы его кандидатура была одобрена.

Ахмадинежад подавал заявку на участие в президентских выборах в 2017 году. Однако тогда его кандидатура не была одобрена Советом стражей конституции.

Президентские выборы в Иране должны пойти в мае-июне 2021 года. Нынешний глава правительства Хасан Роухани не может участвовать в избирательной кампании, поскольку занимает свою пост второй срок подряд.