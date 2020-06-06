Хафтар призвал к межливийскому диалогу для объединения разрозненных госструктур в стране

КАИР, 6 июня. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар призвал к началу межливийского диалога для объединения разрозненных государственных структур. Об этом он заявил в Каире в субботу по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Призываем к инклюзивному диалогу с участием всех сторон в Ливии для формирования президентского совета, - сказал он. - Мы также обращаемся с призывом создать правительство национального единства и объединить разрозненные органы власти". Он добавил, что ЛНА придерживается итогов Берлинской конференции.

"Турецкое вмешательство в ливийский конфликт способствовало еще большей поляризации в стране и угрожает стабильности Ливии", - отметил он, указав, что "выдворение турецких колонизаторов является основной задачей ЛНА". Турция, подчеркнул Хафтар, должна прекратить отправку наемников и оружия в Ливию. "Турецкая угроза распространяется не только на Ливию, но и на соседние страны, - отметил командующий ЛНА. - Мы должны закрепить единство в стране, при этом уничтожив действующие там террористические группировки".

Хафтар заявил о поддержке Каирской инициативы, обнародованной в субботу президентом Египта. Она, в частности, предусматривает прекращение огня с 8 июня.