Тысячи людей принимают участие в манифестациях против расизма по всей Франции

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Манифестации против расизма и произвола полиции собрали во Франции в субботу многие тысячи людей. Они проходят в столице страны, а также в таких крупных городах, как Марсель, Лилль, Нант, Лион и Бордо.

В Париже местом манифестации была выбрана площадь Согласия, у которой находится здание посольства США. Однако префектура полиции категорически запретила проведение акции под предлогом, что в условиях распространения коронавируса в стране сохраняется запрет на сбор в общественных местах более 10 человек.

Как убедился побывавший на месте событий корреспондент ТАСС, площадь полностью, на несколько сотен метров, перекрыта полицией с помощью раздвижного высокого стального забора. Такого в истории Парижа еще никогда не было, даже во время акций протеста "желтых жилетов".

Оставшаяся часть площади быстро заполнилась народом. В руках у манифестантов плакаты с той же надписью на английском языке, которая используется на митингах в США, проводимых в связи с гибелью Джорджа Флойда: "Жизнь темнокожих имеет значение". Также видны плакаты "Прекратить полицейский произвол!", "Расизма не должно быть нигде и никогда", "Любовь изменит мир", "Не будет справедливости, не будет и мира".

Около двух тысяч манифестантов в Лионе (центральная часть страны) собрались на площади Белькур - одной из самых больших в Европе. Оттуда они направились по городу по не согласованному с полицией маршруту. Стражи порядка, однако, не препятствуют этому. Манифестанты скандируют лозунги против расизма.

Весьма активно проходит акция протеста в Нанте - этот город, в котором много молодежи, известен своими постоянными крупными стычками манифестантов с полицией. В Лилле нынешняя акция - это уже третья крупная манифестация против расизма за эту неделю. В отличие от Парижа в ряде городов манифестации были разрешены местными префектурами полиции.