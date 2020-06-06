Помпео провел параллели между ситуацией в Гонконге и вторжением Гитлера в Европу

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео провел параллели между ситуацией в Гонконге и вторжением нацистской Германии в страны Европы во время Второй мировой войны. Такое мнение он выразил в интервью интернет-порталу Daily Caller, текст которого распространила в субботу пресс-служба Госдепартамента.

"Очевидно, что ситуация обстоит таким образом, что обещания, которые дала Коммунистическая партия Китая в своем договоре с Соединенным Королевством и которые она нарушила, когда приняла решение лишить народ Гонконга свободы, которая была ему обещана, напоминают некоторые обещания, которые были нарушены, когда Германия начала вторжение в остальную Европу", - заявил он, отвечая на прямой вопрос, видит ли он параллели между тем, что "Германия сделала с Францией, и тем, что Китай сделал и продолжает делать с Гонконгом".

При этом Помпео подчеркнул, что Вашингтон не стремится к открытой конфронтации с Пекином. "Соединенные Штаты всегда внимательно относятся к тому, чтобы когда мы вступали в конфликт, мы делали это в самом крайнем случае, когда не существует больше никаких других вариантов для защиты свободы", - отметил он в интервью, которое было приурочено к 76-й годовщине высадки в 1944 году войск союзников во французской Нормандии. По его словам, США "обязаны работать с Коммунистической партией Китая, и работать дипломатическими методами".

Ранее Помпео утверждал, что параллели между протестами в США, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда, и ситуацией в Китае проводить неуместно. До этого официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал массовые беспорядки в США из-за смерти Флойда, отметив, что Вашингтон демонстрирует двойные стандарты по отношению к протестам и действиям полиции в Гонконге и на своей территории. Он назвал "социальной болезнью" дискриминацию нацменьшинств в США и призвал Вашингтон выполнить обязательства, которые тот взял на себя в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Протесты в США и Китае

В ряде американских штатов в последние дни проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием, после чего он умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

В июне 2019 года в Гонконге начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Чтобы предотвратить подобные беспорядки в будущем, власти Китая инициировали в конце мая разработку закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе, документ планируется принять уже летом.