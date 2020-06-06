На акциях протеста в Лондоне произошли стычки демонстрантов с полицией

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Демонстрации в поддержку чернокожих, вызванные смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, были отмечены в субботу в Лондоне стычками с протестующих с полицией. Кадры инцидентов, произошедших на правительственной улице Уайтхолл, показал телеканал Sky News .

На записи видно, как конные и пешие полицейские стали оттеснять демонстрантов от резиденции премьер-министра в сторону Парламентской площади. При этом некоторые манифестанты толкали правоохранителей и кидали в их направлении различные предметы, бутылки и петарды. В одном случае полицейский то ли упал с лошади, то был сброшен с нее - на телеканалах и в социальных сетях показали кадры, как лошадь скачет без наездника, а полицейский лежит на земле.

По информации агентства PA, ряд зданий на Уайтхолле оказались покрыты граффити, а аббревиатура BLM от лозунга Black Lives Matter ("Жизнь черных имеет значение") появилась на Кенотафе - символическом памятнике павшим солдатам.

В остальном акции, на которые в субботу по всей стране вышли тысячи человек, проходят спокойно. Ни о каких иных инцидентах на данный момент не сообщается. Самый популярный лозунг - уже упомянутый "Жизнь черных имеет значение", а также "Молчание - это насилие" и "Цвет кожи не преступление".

В некоторых случаях к демонстрантам присоединялись знаменитости. Так, в толпе митингующих были замечены американская певица Мадонна, английский боксер Энтони Джошуа, известный в прошлом германский теннисист Борис Беккер.

Протесты вопреки карантину

Манифестации в Лондоне, Манчестере, Лестере, Кардифе, Бате, Шеффилде, Ньюкасле и других городах проходят вопреки призывам властей королевства не устраивать массовых мероприятий в условиях пандемии крорнавирусной пневмонии. Ранее в субботу глава британского МВД Прити Пател призвала воздержаться от акций протеста в условиях сложной эпидемиологической ситуации. В настоящий момент в Великобритании продолжает действовать карантин, запрещающий собираться компаниям свыше шести человек, а в общественных местах - соблюдать дистанцию в два метра.

Позже через Twitter министр назвала "совершенно недопустимым" насилие в отношении полиции в ходе акций протеста, выразив стражам порядка "полную поддержку в устранении нарушений порядка".

На данный момент точное число задержанных во время акций протеста не известно. По итогам аналогичных манифестаций 3 июня, когда некоторые демонстранты устроили потасовку с полицейскими, охранявшими вход на Даунинг-стрит, в участках оказались 13 человек.