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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

СМИ: в Торонто проходит очередной марш против расизма

Безопасность шествия обеспечивают сотрудники полиции

ОТТАВА, 7 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч человек принимают участие в марше протеста против жестокости полиции, расизма и систематической дискриминации меньшинств, который проходит в центральной части канадского Торонто. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

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Акция проходит мирно, безопасность шествия обеспечивают сотрудники полиции.

В пятницу в Торонто проходила аналогичная акция, которая завершилась мирно. В тот же день многотысячное шествие состоялось и в Оттаве. В нем принял участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который вместе с участниками акции преклонил колено в память об убитом в США афроамериканце Джордже Флойде.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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