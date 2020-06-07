Университет Джонса Хопкинса удалил с сайта данные о коронавирусе в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июня. /ТАСС/. Американский университет Джонса Хопкинса в субботу удалил данные по Бразилии со своего сайта , на котором публикуется статистика о заражении коронавирусом нового типа и количестве смертей в результате инфицирования по всему миру. Это произошло после того, как накануне бразильский Минздрав перестал публиковать соответствующую сводную информацию.

До удаления данных о ситуации с коронавирусом в крупнейшем латиноамериканском государстве с сайта университета там была приведена информация за четверг. Теперь Бразилию переместили на последнюю строчку, данные по стране недоступны. Вместо этого на интерактивной карте можно посмотреть статистику по отдельным штатам, которые, тем не менее, не отражаются в общем списке.

Со среды Минздрав Бразилии начал публиковать ежедневную сводку с трехчасовой задержкой после окончания вечернего выпуска новостей, а с пятницы изменил структуру и стал обнародовать усеченные данные, содержащие только информацию за последние 24 часа. Сводные цифры роста уровня заболеваемости и смертности в пятницу опубликованы не были.

По мнению президента страны Жаира Болсонару, в ежедневную сводку необходимо включать сведения о выявленных в этот конкретный день положительных результатах тестирования и смертях, зарегистрированных в течение суток. В случае подтверждения коронавируса в пробах пациента, умершего ранее, этот факт необходимо учитывать в сводках на день смерти, а не включать в свежие данные, полагает глава государства.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных (645 771), уступая лишь США (1 901 416). По числу летальных исходов (35 026) южноамериканская республика находится на третьем месте после США (109 215) и Великобритании (40 548). Ранее в Минздраве Бразилии прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.