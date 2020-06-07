В Белом доме подтвердили доверие Трампа шефу Пентагона

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Белый дом обещает первым делом уведомить американские СМИ, если президент США Дональд Трамп потеряет доверие к министру обороны Марку Эсперу и решит отправить его в отставку. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, которое было опубликовано в субботу телекомпанией CNN .

"Президент Трамп сохраняет доверие к министру Эсперу", - отметила она и добавила, что глава Белого дома высоко ценит заслуги шефа Пентагона. "Касательно доверия президента: я бы сказала, что вы первые узнаете, если он перестанет доверять министру Эсперу", - продолжала Макинэни.

Как информировала в четверг телекомпания NBC, президент США на этой неделе рассматривал возможность отправить в отставку министра обороны из-за разногласий по поводу протестов, но передумал, так как не хочет санкционировать перестановки в правительстве перед выборами в начале ноября. Шеф Пентагона во вторник в интервью NBC признался, что не знал, зачем его пригласили в понедельник пройтись с президентом США и другими официальными лицами от Белого дома к епископальной церкви Святого Иоанна, подожженной во время акций протеста, возле которой Трамп позировал для фотографов с Библией в руках. Кроме того, Эспер во время брифинга в Пентагоне в среду выступил против задействования в связи с протестами закона о подавлении восстаний от 1807 года, который дает право на использование вооруженных сил внутри страны. Трамп неоднократно заявлял о готовности при необходимости воспользоваться этим законом.