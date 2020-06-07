Маас упрекнул Трампа в популизме и поляризации американского общества

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас упрекнул президента США Дональда Трампа в популизме и поляризации американского общества. Об этом германский министр заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

"В США во время освещения протестов часто преследовали и нападали на журналистов. Трамп называл журналистов врагами народа и низшей жизненной формой", - сказал он. "Так, мы знаем, поступают популисты во всем мире: они настраивают [общество] против отдельных групп и пытаются тем самым мобилизовать собственных сторонников", - заметил Маас. По мнению министра, "это крайне опасно".

Маас подчеркнул, что считает ошибочным, когда в очень напряженной ситуации власти угрожают применением еще большего насилия. "Демократы должны всегда примирять, а не раскалывать общество", - сказал он. Глава МИД ФРГ также сообщил, что пока на его критику действий Трампа "не было никакой реакции" со стороны Вашингтона. "Но я уверен, что независимо от того, кто сидит в Белом доме, наше партнерство с США настольно тесно и несокрушимо, что оно выдержит критику", - добавил Маас.

Германский министр выразил опасение, что предвыборная борьба внесет еще больший раскол в американское общество. "Это не сулит ничего хорошего", - считает он. "Уже и так слишком много внешнеполитических кризисов и конфликтов", - сказал глава МИД.

Одновременно Маас напомнил, что "расизм - это проблема не только США". "В Германии живут 30 тыс. правых экстремистов", - отметил он.

Отношения между федеративной республикой и США переживают не лучшие времена. На текущей неделе американские законодатели внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2", затем стало известно о приказе Трампа сократить численность дислоцированных в ФРГ военных. В Германии эти решения подверглись резкой критике. По данным журнала "Шпигель", Пентагон к осени может вывести из ФРГ до 15 тысяч своих военнослужащих. Издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Соединенных Штатов не доводило до сведения властей Германии информацию об этом решении.