ПНС Ливии назвало условие для начала переговоров с ЛНА

ТАСС, 7 июня. Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии будут готовы к мирным переговорам с Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара только после того, как вернут контроль над стратегически важным городом Сирт и авиабазой в муниципалитете Эль-Джуфра. Соответствующее заявление министр внутренних дел Ливии Фатхи Али Башага сделал в опубликованном в воскресенье интервью агентству Bloomberg.

"Политические переговоры с востоком состоятся, но мы должны взять Сирт и Эль-Джуфру", - заявил политик.

В декабре 2016 года лояльные ПНС силы при поддержке боевой авиации США окончательно выдворили из Сирта ранее захвативших город боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). С этими событиями, по словам министра, связано символическое значение Сирта для правительства. В январе 2020 года этот город взяла под контроль ЛНА.

В пятницу источник в Палате представителей (ПП, избранный постоянный парламент) страны сообщил ТАСС, что ЛНА отвела свои подразделения от Триполи и оставила ряд населенных пунктов с целью дать шанс международным усилиям по мирному урегулированию конфликта.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА под командованием фельдмаршала Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.