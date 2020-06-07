Бывший госсекретарь Колин Пауэлл заявил, что Россия не является врагом США

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Россия не является врагом Соединенным Штатам. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании СNN бывший госсекретарь США Колин Пауэлл.

Ему задали вопрос, следует ли расширить формат "Группы семи" за счет РФ. "Почему он [Трамп] принимает такие решения в одиночку в то время, как Россия включена в список наших четырех врагов. На самом деле они [россияне] не являются одними из четырех наших врагов", - ответил Пауэлл.

"Один премьер-министр изложил мне свое мнение на этот счет просто. Колин, мы растеряли всех своих врагов, теперь у нас проблемы", - продолжал экс-госсекретарь США. "Ситуация заключается в том, что Пентагон определил четырех врагов - Китай, Россию, Иран и Северную Корею. Ни одна из этих стран не нападет на нас [США] непосредственно сейчас", - считает Пауэлл.

По его мнению, Соединенным Штатам в настоящий момент необходимо заниматься решением проблем в Афганистане, Сомали и других горячих точках. "Весь мир прислушивается [к США] и что же он слышит? Он слышит, что мы не любим иммигрантов и хотим их выкинуть [из страны]", - посетовал Пауэлл, с точки зрения которого этническое разнообразие американского населения "являлось сильной стороной [США] в течение 200 лет".

Пауэлл считает, что Трампа нельзя переизбирать главой государства на второй срок, так как "он не является эффективным президентом и все время лжет". Бывший госсекретарь отрицательно ответил на вопрос, готов ли он официально поддержать бывшего вице-президента Джозефа Байдена в качестве кандидата демократов на пост президента США. По словам Пауэлла, ему никто не предлагал сделать это, кроме того, он неважно разбирается в нюансах предвыборной борьбы.

История вопроса

30 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. 1 июня во время телефонного разговора он проинформировал об этой идее президента РФ Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Трампа, отметила, что идея "идет в верном направлении", но без участия Китая универсальное представительство на мероприятии обеспечено не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена получить больше информации о предстоящем саммите G7 по дипломатическим каналам, поскольку пока остается много неясностей.

Трамп в августе 2019 года заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. В Кремле тогда подчеркнули, что рассчитывают на здравомыслие всех стран - участниц G7 в вопросе восстановления отношений с РФ. Как указал в январе глава МИД РФ Сергей Лавров, развитие G20 продемонстрировало, что G7 уже не играет такой роли, как это было прежде.