Минюст США отрицает, что Трамп требовал привлечь к подавлению беспорядков 10 тыс. военных

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр в воскресенье опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что в начале недели во время встречи в Белом доме с представителями администрации президент страны Дональд Трамп требовал немедленно вывести на "американские улицы" 10 тыс. военных для подавления беспорядков, вызванных гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

"Нет, он такого не требовал", - заявил Барр в интервью телекомпании CBS. По его словам, данные утверждения являются "абсолютно ложными".

Как отметил глава Минюста, члены администрации США были едины во мнении, что военных лучше "держать наготове", но использовать лишь в случае крайней необходимости. "Утром в понедельник я пришел на встречу. Вечером накануне было больше всего актов насилия, как сказал один из представителей полиции, полиции Вашингтона, это был самый ожесточенный день в Вашингтоне за 30 лет. <...> Было принято решение держать наготове и под рукой поблизости некоторое количество регулярных военных. Однако все были согласны с тем, что использование регулярных войск - это крайнее средство, а также с тем, что, пока ситуацию можно контролировать с помощью других ресурсов, так и стоит делать. Я так считал, министр обороны так считал, у нас было достаточно ресурсов, нам не нужно было использовать федеральные войска. Но в случае если бы они понадобились, мы хотели, чтобы они были рядом", - пояснил Барр.

"Президент никогда не просил и не предполагал, что нам нужно вводить регулярные войска в настоящий момент. Это делалось в нашей истории время от времени. Мы стараемся избежать этого. И я рад, что нам удалось избежать этого в данном случае", - подчеркнул министр юстиции США.

После смерти Флойда массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. После Флойд умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им были предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон, вводился комендантский час.

В понедельник вечером президент США выступил с обращением к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране. Помимо прочего, он пригрозил в случае необходимости задействовать вооруженные силы для восстановления порядка в стране.