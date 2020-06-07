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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

СМИ: в Монреале проходит многотысячная акция против жестокости полиции и расизма

По данным телеканала CTV, участники марша не проявляют агрессии

ОТТАВА, 7 июня. /ТАСС/. Тысячи людей принимают участие в марше мирного протеста против жестокости полиции, расизма и систематической дискриминации меньшинств, который проходит в центральной части Монреаля. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

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По его данным, участники акции не проявляют агрессии. Безопасность шествия обеспечивают сотрудники полиции.

В пятницу и в субботу в Оттаве и Торонто проходили аналогичные акции, которые завершилась мирно. В шествии в столице страны принял участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который вместе с участниками акции преклонил колено в память об убитом афроамериканце Джордже Флойде.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

В минувшие выходные в канадских Торонто и Монреале также прошли акции в поддержу американских протестов. В Монреале шествие завершилось погромами, по итогам которых за грабежи и мародерство были задержаны не менее 11 человек.

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КанадаБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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