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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

СМИ: из Лос-Анджелеса выводят силы Национальной гвардии США

Военные охраняли здание мэрии и помогали полиции контролировать безопасность на продолжающихся массовых акциях

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Подразделения Национальной гвардии США начали выводить из Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом в воскресенье сообщил телеканал KTLA.

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Силы гвардии были введены в этот 10-миллионный мегаполис ровно неделю назад на фоне беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Военные охраняли здание мэрии и помогали полиции контролировать безопасность на продолжающихся массовых акциях. С приходом Национальной гвардии они перешли в мирное русло.

С 31 мая по 4 июня в Лос-Анджелесе также действовал комендантский час, но в четверг мэр города Эрик Гарсетти заявил, что не будет продлевать его действие, так как протесты больше не сопровождаются беспорядками.

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала во многих американских штатах массовые акции протеста, которые порой перерастали в грабежи и погромы. Полицейские использовали при задержании афроамериканца 25 мая удушающий прием. Сутки спустя четырех участвовавших в задержании сотрудников полиции уволили, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

В связи с беспорядками комендантский час был введен примерно в 40 городах США, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке. Также в эти города были введены силы Национальной гвардии.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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