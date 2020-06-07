В Великобритании тысячи активистов продолжают протестовать против полицейского произвола

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Масштабные акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола продолжаются в британских городах, несмотря на действующий в стране карантин. В воскресенье тысячи человек вышли на улицы Лондона, Бристоля, Кардифа, Манчестера, а также других городов королевства, требуя призвать к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, в воскресенье протестные акции в основном носили мирный характер, однако вечером несколько протестующих начали закидывать следящих за порядком полицейских пиротехническими средствами. В Бристоле была сорвана с постамента и сброшена в реку статуя английского купца и филантропа Эдварда Колстона (1636-1721). Памятник Колстону, установленный в 1895 году, уже много лет был предметом острых общественных дискуссий, так как меценат нажил часть своего состояния, занимаясь работорговлей.

В правительстве страны продолжают призывать людей воздерживаться от участия в массовых акциях в период действия карантина. Как предупредил в воскресенье в эфире вещательной корпорации Би-би-си глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок, демонстрации способствуют распространению нового коронавируса. В настоящий момент на территории Англии разрешено собираться группами не больше шести человек, при этом необходимо соблюдать дистанцию в два метра между участниками встречи, не живущими под одной крышей.

В субботу в ходе протестных акций в Лондоне произошли стычки между демонстрантами и полицией. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе столичной полиции, 14 правоохранителей пострадали. Двое, включая упавшую с лошади сотрудницу конной полиции, получили тяжелые травмы. 29 человек были задержаны.

Шеф лондонской полиции Крессида Дик назвала "шокирующими и неприемлемыми" действия митингующих, которые прибегают к насилию. При этом в Скотленд-Ярде подчеркнули, что подавляющее большинство участников акций не нарушают общественный порядок, хотя им и следует соблюдать карантин, не подвергая себя и окружающих ненужному риску.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, Флойд умер в больнице. Все четверо сотрудников полиции, участвовавших в задержании афроамериканца, уволены, им предъявлены обвинения. Вслед за США акции протеста начались во многих странах.