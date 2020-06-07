Мэр Чикаго отменила комендантский час

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Мэр Чикаго (штат Иллинойс) Лори Лайтфут отменила комендантский час в этом городе. Об этом Лайтфут сообщила в воскресенье в своем Twitter .

"Комендантский час отменен, это решение вступает в силу немедленно", - написала градоначальник.

"Я знаю, как трудно пришлось нашему городу и всей стране. Я благодарна жителям за их готовность к сотрудничеству в преодолении этого сложного периода времени", - добавила она. Лайтфут уточнила, что ограничения на движение наземного транспорта в центре Чикаго уже сняты.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.

Власти ввели комендантский час примерно в 40 городах США. В Лос-Анджелесе и многих населенных пунктах штата Калифорния, а также в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Далласе (штат Техас), Денвере (штат Колорадо), Сент-Поле (штат Миннесота) и в Вашингтоне такой режим уже отменен. Комендантский час был отменен на одну ночь в Атланте и Филадельфии (штат Пенсильвания), но остается в силе в том числе в Буффало и Майами (штат Флорида).