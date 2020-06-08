Чешские власти разрешили мероприятия с участием до 500 граждан

ПРАГА, 8 июня. /ТАСС/. Чешское правительство разрешило с понедельника проведение в республике общественных мероприятий с участием до 500 человек. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК со ссылкой на министра здравоохранения страны Адама Войтеха.

Посетители чешских театров и кинотеатров с понедельника не обязаны соблюдать социальную дистанцию в 2 м во время представлений и кинопросмотров, в результате чего дирекции учреждений смогут продавать больше билетов. Ношение медицинских масок в закрытых общественных помещениях пока остается обязательным.

Такие же условия распространяются на террасы ресторанов и кафе, гости которых с понедельника смогут садиться за столы более кучно. От обязанности предохранять органы дыхания они освобождаются только во время еды.

Впервые с середины марта, когда в Чехии были введены жесткие ограничения из-за распространения коронавируса, в понедельник жители республики смогут увидеть ведущих телепередач и их гостей в студиях без медицинских масок. При этом между участниками передач должна быть соблюдена социальная дистанция в 2 м.

Медицинские маски также исчезнут с лиц отдыхающих на пляжах и у всех видов бассейнов. Пока они могли снимать их только во время купания, а после выхода из воды обязаны были вновь надевать.

Мероприятия с участием до 1 тыс. граждан

Чешские власти на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в республике с 20 апреля реализуют поэтапный процесс снятия социальных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Очередные послабления ожидаются 22 июня. Предполагается, что с этого дня в стране будут разрешены общественные мероприятия с участием до 1 тыс. граждан.

Между тем, как считают эксперты чешского Минздрава, наибольшую опасность заразиться коронавирусом представляют массовые мероприятия и поездки за границу. Это особенно касается стран, в которых эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Чехии.

В Чехии с начала марта общее число зараженных коронавирусом составило 9 609. Количество умерших от вызываемых им осложнений достигло 327, вылечившихся - 6 890.