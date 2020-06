NYT сменила редактора за статью об использовании войск против протестующих

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Один из ключевых редакторов американской газеты The New York Times был вынужден в воскресенье оставить свою должность за то, что разрешил опубликовать авторскую заметку сенатора Тома Коттона (республиканец от штата Арканзас) в поддержку идеи задействования войск против участников демонстраций протеста в городах США. Об этом объявило руководство самого издания и компания The New York Times Company.