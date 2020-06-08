NYT сменила редактора за статью об использовании войск против протестующих

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Один из ключевых редакторов американской газеты The New York Times был вынужден в воскресенье оставить свою должность за то, что разрешил опубликовать авторскую заметку сенатора Тома Коттона (республиканец от штата Арканзас) в поддержку идеи задействования войск против участников демонстраций протеста в городах США. Об этом объявило руководство самого издания и компания The New York Times Company.

"Редактор редакционной колонки Джеймс Беннет ушел в отставку после полемики, вызванной публикацией авторской заметки сенатора Тома Коттона, который призывал использовать военную силу против протестующих в американских городах", - говорится в Twitter газеты. Ее руководство сочло, что Беннет при всех своих неоспоримых профессиональных достоинствах "не сможет возглавлять команду на следующем этапе требуемых преобразований".

Авторская заметка сенатора была опубликована под заголовком "Отправьте войска". "Только одно восстановит порядок на улицах наших городов - подавляющая демонстрация силы для разгона, задержания и в конечном счете сдерживания нарушителей закона", - написал Коттон.

Более 800 сотрудников The New York Times выразили протест против этой публикации и написали письмо руководству самой газеты и The New York Times Company. В послании, в частности, называется примером дезинформации то, как сенатор описал роль в акциях протеста организации "Антифа" (движение антифашистов - прим. ТАСС).