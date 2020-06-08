Трамп считает, что дело о "связях с Россией" отразилось на его предвыборном рейтинге

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что если бы не "незаконные расследования", в том числе о приписываемых ему связях с Россией, то его рейтинг в преддверии выборов был бы на 25% выше, чем у бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

"Если бы в течение трех лет я не подвергался постоянным преследованиям путем фальшивых и незаконных расследований - Россия, Россия, Россия, обман с импичментом, - я бы был выше Сонного Джо (так Трамп называет Байдена - прим. ТАСС) и ничего не делающих демократов на 25 процентных пунктов. Очень несправедливо, но так оно и есть", - написал глава вашингтонской администрации у себя в Twitter в воскресенье.

И республиканец Трамп, и демократ Байден уже получили достаточное число голосов делегатов партийных съездов для выдвижения кандидатами от своих партий на президентских выборах, которые пройдут в США 3 ноября.

На протяжении последних месяцев социологические исследования показывали, что в общенациональном масштабе Трамп уступает Байдену по популярности среди американцев примерно 5,5 процентного пункта. Разрыв был незначительным, и президент мог чувствовать себя достаточно спокойно, рассчитывая на быстрый выход экономики из спада после пандемии. Однако опрос, проведенный в конце мая газетой The Washington Post и телекомпанией ABC, продемонстрировал, что Байден опережает его уже на 10 пунктов. Наиболее вероятного кандидата демократов готовы поддержать 53% избирателей, а республиканца - лишь 43%. Уменьшилось также число тех, кто одобряет работу Трампа на посту президента.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.