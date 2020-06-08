Два журналиста получили ранения в ходе акций протеста сотрудников полиции в Гаити

ГАВАНА, 8 июня. /ТАСС/. Полицейские Гаити вышли на акции протеста в Порт-о-Пренсе, требуя от властей повышения зарплат и выдачи премий за работу в условиях пандемии коронавируса. В ходе столкновений два журналиста получили ранения, сообщает в воскресенье агентство Prensa Latina.

Отмечается, что пострадавшие журналисты являются гражданами Гаити и работают в местных изданиях. По данным агентства, в протестах принимали участие несколько сотен сотрудников полиции. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

Выступления с аналогичными требованиями проходили в феврале. Тогда в ходе столкновений с армией погибли как минимум два человека, еще девять получили ранения. Протесты возобновились в апреле, их участники заявляли, что руководство полиции не выплатило им заработную плату за последние шесть месяцев.