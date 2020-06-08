В Белом доме заявили, что объявления о выводе части войск США из Германии пока нет

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Администрация США не имеет в настоящее время официальных объявлений относительно вывода части американского воинского контингента из Германии. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Я бы прежде всего сказала, что на данном этапе у нас нет никакого объявления [на этот счет]. Знаю, что имеются публикации [на данную тему], но в настоящий момент у нас нет объявления", - подчеркнула официальный представитель главы администрации США.

При этом она заверила, что Вашингтон привержен совместной работе с Берлином в целях решения вопросов, связанных с присутствием американских войск на территории ФРГ. "Президент [Дональд Трамп] постоянно оценивает, какова наиболее верная концепция [размещения] Вооруженных сил США, а также нашего присутствия за рубежом. И мы сохраняем приверженность работе со своими надежными союзниками", - заявила Макинэни.

На вопрос о том, будет ли Трамп в данном случае напрямую контактировать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, представитель Белого дома по сути не ответила. "Оставлю это [решение] президенту", - сказала Макинэни.

Как передало в пятницу информационное агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя США высокого ранга, Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии. Согласно этим данным, из ФРГ к сентябрю будет выведено 9,5 тыс. американских солдат и офицеров. В настоящее время в Германии размещено около 34,5 тыс. американских военнослужащих. Часть выводимых из ФРГ войск будет перебазирована в Польшу и другие страны, часть вернется в Соединенные Штаты, отметил упомянутый американский представитель.

По данным журнала Der Spiegel, правительство США не проинформировало заблаговременно власти Германии о принятом решении.