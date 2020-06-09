В Австрии ожидается вердикт суда обвиняемому в шпионаже на Россию отставному полковнику

ЗАЛЬЦБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Суд присяжных во вторник рассмотрит в Земельном суде Зальцбурга дело обвиняемого в шпионаже в пользу России полковника австрийской армии в отставке и, как ожидается, вынесет вердикт. Слушания и совещание пройдут в закрытом режиме. Приговор по делу объявят в присутствии общественности, сообщили ТАСС в судебной инстанции.

Процесс в отношении отставного австрийского офицера начался 2 марта. Дело о предполагаемом шпионаже присяжные рассматривали на протяжении всего времени в закрытом режиме, поскольку на суде затрагиваются вопросы государственной тайны. В ходе пяти заседаний до 19 марта планировалось заслушать 19 свидетелей, но процесс был отложен из-за пандемии коронавируса.

В ноябре 2019 года прокуратура города Зальцбурга завершила расследование в отношении отставного австрийского военного. Ему было предъявлено обвинение в 25-летней разведывательной деятельности в пользу Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, разглашении государственной тайны и преднамеренном разглашении военных секретов в ущерб интересам Австрии. Согласно обвинительному заключению, австрийский полковник с 1993 года работал на российскую военную разведку и предоставлял офицеру-куратору информацию о вооруженных силах республики, системах вооружений, задачах сухопутных и воздушных сил. По версии австрийских властей, за свою деятельность мужчина получил 300 тысяч евро.

В случае признания виновным австрийскому военному пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы. Его защита отвергает предъявленные обвинения. Она утверждает, что подсудимый не раскрывал государственные секреты, а только вел сбор информации из открытых источников, статей в интернете и газет, а затем передавал ее своим знакомым.

Дело о шпионаже

Власти Австрии в 2018 году сообщили о расследовании в отношении отставного полковника, подозреваемого в передаче российской военной разведке информации о вооруженных силах республики. Бывший офицер находится под арестом с 30 ноября 2018 года из-за опасения следователей, что он может совершить преступление повторно. Сам подозреваемый, по словам адвоката, не считает себя шпионом и заявляет, что не разглашал государственные секреты.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений. Президент Австрии и верховный главнокомандующий австрийской армии Александер Ван дер Беллен выражал уверенность, что история с подозрением в шпионаже не сможет серьезно омрачить отношения Австрии и России в долгосрочной перспективе.

В июле 2019 года МВД республики объявило в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в работе на Главное управление Генштаба ВС РФ и получении секретных сведений в ущерб Австрии. 65-летний россиянин подозревается в вербовке полковника австрийской армии, арестованного в 2018 году по делу о передаче секретных сведений России. Полиция Австрии считает Зайцева "офицером ГРУ", курирующим австрийского военного, и заявляет, что их первая рабочая встреча состоялась в 1987 году для передачи секретных сведений военного характера. Сам бывший австрийский полковник не давал показаний по делу Зайцева.