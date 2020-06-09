Венесуэльская оппозиция утверждает, что Хафтар находится в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо утверждает, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар якобы прибыл в Венесуэлу. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении базирующегося в США представительства оппонентов действующей в латиноамериканской стране власти.

"Хуан Гуайдо предупредил 7 июня международное сообщество, что Халифа Хафтар прибыл в Венесуэлу", - отмечается в тексте.

"Из Венесуэлы исходили попытки дестабилизации в некоторых странах региона. Я поднимаю тревогу, поскольку это касается каждой страны региона", - цитирует оппозиция утверждения Гуайдо.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.