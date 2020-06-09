Санкции США против иранской компании вступили в силу

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Санкции США против транспортной компании из Ирана IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines), имеющей более сотни судов, и ее дочерней фирмы E-Sail (E-Sail Shipping Company Ltd, базируется в Шанхае) вступили в понедельник в силу. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео. По утверждению американской стороны, компании якобы причастны к перевозке элементов, связанных с программой распространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Санкции сегодня вступают в силу. Полгода назад я анонсировал, что США вводят санкции против данных компаний на основании исполнительного указа 13382, который касается лиц, распространяющих ОМУ, и их сторонников, - отмечается в тексте. - Для того чтобы дать поставляющим гуманитарные товары в Иран время на поиск альтернативных путей доставки, мы отложили введение мер на 180 дней. Теперь сотрудничающие с Ираном представители коммерческой и судоходной сферы должны искать другие методы доставки, исключая IRISL и E-Sail".

"Правительства, компании или частные лица, которые продолжат сотрудничество с данными компаниями, могут столкнуться с санкциями США [в рамках нераспространения] ОМУ", - сказал Помпео.

По мнению госсекретаря, иранская IRISL занимается транспортировкой деталей, имеющих отношение к иранской ракетной и военной программам.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них попали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Вашингтона 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в связи с чем будущее ядерной сделки оказалось под вопросом. 15 декабря 2019 года Соединенные Штаты восстановили свои односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо.