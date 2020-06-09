Студенты КНДР провели акции протеста, осудив Сеул за отправку агитационных листовок

ПХЕНЬЯН, 9 июня. /ТАСС/. Тысячи студентов КНДР провели акции протеста в Пхеньяне и в ряде других городов в знак протеста против отправки южнокорейской стороной на территорию республики агитационных листовок. Об этом свидетельствуют фотографии, которые Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) разместило во вторник на своем сайте.

Как поясняет агентство, акции протеста студентов прошли в КНДР 7 и 8 июня. В сопроводительном тексте к фотографиям ЦТАК сообщило, что участники демонстраций "были полны решимости беспощадно наказать тех, кто осмелился оскорбить достоинство высшего руководства". По информации агентства, акции протеста студентов состоялись, помимо Пхеньяна, в Кэсоне, Расоне и Нампхо, а также в ряде провинций.

Ранее ЦТАК сообщило, что КНДР заблокирует с 9 июня все линии связи с Южной Кореей в качестве ответной меры на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок. В частности, Пхеньян предупредил, что с 12:00 по местному времени (06:00 мск) будут отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячая линия руководства двух стран, соединявшая здание ЦК Трудовой партии Кореи и Голубой дом, где расположена резиденция президента Республики Корея.

Межкорейский офис связи был открыт в сентябре 2018 года в приграничном Кэсоне, находящемся на территории КНДР. Его деятельность направлена на поддержание постоянных контактов между странами и развитие межкорейских обменов. Первоначально представители Севера и Юга договорились проводить в Кэсоне встречи дважды в день, однако после начала пандемии коронавирусной инфекции личные встречи были заменены на общение по телефону.