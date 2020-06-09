Лукашенко потребовал от силовиков не допустить беспредела в период президентских выборов

МИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал не допустить беспредела и обеспечить порядок в стране в период президентской избирательной кампании.

"Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с протестующими", - сказал он на совещании с силовым блоком по вопросам обеспечения национальной безопасности во вторник, сообщает агентство БелТА. По его словам, главная задача госорганов системы обеспечения нацбезопасности - "сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок, то, что требуют конституция и закон".

По словам главы государства, во время совещания планируется обсудить многие вопросы, при этом основное внимание уделят проведению избирательной кампании и президентских выборов. "Всего три недели как стартовала эта избирательная кампания, но уже сегодня мы видим, что далеко не все кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно, - сказал Лукашенко. - Кругом нарушения законодательства, более того, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти. Есть и такие, кто считает, что для достижения цели все средства хороши". Президент заметил, что его соперники используют исключительно популистские лозунги и ничем не подкрепленные обещания, но "народ разберется".

Он обратил внимание, что недопустимо превращать сбор подписей в массовые мероприятия и несанкционированные митинги с нарушением "всех мыслимых и немыслимых законов и норм морали". "Допустить нарушения закона нельзя: потом нам придется за это очень дорого заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон. Он должен быть безукоризненно соблюден", - отметил Лукашенко.

На совещании присутствовали председатель КГБ Валерий Вакульчик, министр внутренних дел Юрий Караев, глава Следственного комитета Иван Носкевич, руководитель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, спикеры палат парламента, глава администрации президента.

В Белоруссии президентские выборы назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня. В ходе проведения предвыборных пикетов в республике было задержано несколько десятков активистов, часть из которых получила административные аресты и штрафы.