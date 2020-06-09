Силы ЛНР заявили о перехвате беспилотника ВСУ

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) перехватила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который, возможно, осуществлял слежение за наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил во вторник официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.

"Сегодня в районе населенного пункта Рассадки расчетом радиоэлектронной борьбы "Тритон-М1" Народной милиции ЛНР был перехвачен и принудительно посажен на территории республики беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника типа квадрокоптер "Фантом", - цитирует слова Осадчего агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ). "Нашими специалистами начата идентификация фото- и видеоматериалов, снятых с БПЛА. Не исключаем наличия на карте памяти информации, подтверждающей факты слежения за наблюдателями в зоне ответственности 24-й бригады", - добавил официальный представитель оборонного ведомства республики.

Запуск БПЛА в день начала переговоров участников контактной группы Осадчий назвал провокацией либо намеренной дискредитацией руководства Украины со стороны командования 24-й бригады ВСУ. Он напомнил, что бригады из состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" в нарушение Минских договоренностей используют БПЛА у линии соприкосновения для отслеживания передвижений наблюдателей с целью недопущения обнаружения запрещенного вооружения.

В минувшую субботу Народная милиция ЛНР сообщила, что Вооруженные силы Украины сбили беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вблизи города Попасная, расположенного на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

Договоренности, принятые на встречах контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Несмотря на это, украинская армия регулярно задействует беспилотники.