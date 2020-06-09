США призвали КНДР вернуться к сотрудничеству с Республикой Корея

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают северокорейские власти вернуться к дипломатии и сотрудничеству с Республикой Корея. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать недавнее решение КНДР закрыть каналы связи между Севером и Югом.

"Соединенные Штаты всегда поддерживали прогресс в межкорейских отношениях, и мы разочарованы недавними действиями КНДР. Мы призываем Пхеньян вернуться к дипломатии и сотрудничеству. Мы сохраняем тесную координацию с нашим союзником, Республикой Корея, в отношении усилий по взаимодействию с КНДР", - отметил дипломат.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее во вторник объявило, что Пхеньян вскоре заблокирует все линии связи с Республикой Корея в ответ на отправку южнокорейскими общественными организациями на Север антиправительственных агитационных листовок. По данным министерства объединения Южной Кореи, КНДР на этом фоне с утра вторника игнорирует телефонные звонки южнокорейских представителей в межкорейский офис связи в городе Кэсон.

Как сообщили в оборонном ведомстве Республики Корея, южнокорейские военные также не смогли связаться с представителями командования ВС КНДР по двум телефонным линиям. Эти каналы связи обычно используются для предотвращения вооруженных инцидентов в районе границы и оперативного решения вопросов, связанных с безопасностью.