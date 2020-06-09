Губернатор Нью-Йорка призвал Трампа извиниться за "твит" о демонстранте в Буффало

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал во вторник президента США Дональда Трампа извиниться за его сообщение в Twitter, в котором высказывалось предположение, что инцидент с 75-летним участником акции протеста в Буффало (штат Нью-Йорк) мог быть подстроен.

На пресс-конференции, которую транслировал нью-йоркский телеканал NY1 Эндрю Куомо охарактеризовал эти высказывания президента как "безрассудные и безответственные". "Он должен принести извинения за этот "твит", - заявил губернатор. "Думаете, что кровь на голове у демонстранта была подделкой?" - добавил он.

Ранее во вторник в Twitter президент США Дональд Трамп предположил, что протестующий в Буффало, которого толкнула полиция, мог быть провокатором "Антифа" и инцидент мог быть подстроен.

Инцидент с 75-летним участником акции протеста Мартином Гуджино произошел 4 июня в Буффало. Согласно распространенной телеканалами видеозаписи, двое полицейских грубо толкнули мужчину, который упал навзничь и получил травму головы. В связи с инцидентом два сотрудника полиции были временно отстранены от работы без сохранения жалования и им были предъявлены обвинения в умышленном нанесении телесных повреждений Гуджино.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.