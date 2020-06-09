Лидеры шести стран ЕС призвали улучшить подготовку для борьбы с будущими пандемиями

МАДРИД, 9 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств шести стран ЕС - Бельгии, Дании, Германии, Испании, Польши и Франции - заявили о необходимости улучшить подготовку Европы для противостояния будущим пандемиям. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе кабмина Испании.

"Председатель правительства Испании вместе с президентом Франции, канцлером ФРГ и премьер-министрами Бельгии, Дании и Польши направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором подчеркивают необходимость того, чтобы Европа улучшила свою подготовку к будущим пандемиям", - отметили в кабмине Испании.

В совместном письме, текст которого распространила пресс-служба испанского правительства, лидеры шести стран ЕС констатировали, что "коронавирус унес значительное количество человеческих жизней и привел к беспрецедентному экономическому спаду". "Нынешняя ситуация поднимает вопросы о готовности Европы к пандемиям и подчеркивает необходимость общего европейского подхода, чтобы ЕС и его члены оказались лучше подготовлены к повторной вспышке вируса и будущим пандемическим кризисам", - говорится в письме.

В документе, предоставленном властями королевства, говорится о важности инвестиций в исследовательскую работу и инновации. "Разработка вакцин является огромной и дорогостоящей задачей, и единая европейская стратегия имеет большие дополнительные преимущества для Европы, - говорится в документе. - В связи с этим необходимо обеспечить скоординированный диалог с фармацевтической отраслью касаемо важнейших компонентов и методов работы".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.