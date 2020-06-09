Десять украинских военных ранены при взрыве автомобиля вблизи Донецка

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Десять украинских военнослужащих ранены во вторник при взрыве автомобиля в городе Авдеевка в 13 км от Донецка. Об этом сообщила пресс-служба офиса прокурора.

"Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобиля Вооруженных сил Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел во вторник около 9:30 во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод", когда последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве.