WP: США абсолютно готовы покинуть ДСНВ, но продолжают рассматривать все варианты

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты абсолютно готовы оставить российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но продолжают рассматривать все связанные с ним варианты. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в американской администрации.

"Мы абсолютно готовы уйти. Но я бы смягчил это, сказав, что на самом деле все варианты рассматриваются", - приводит издание слова одного из источников, который отвечал на вопрос, действительно ли Вашингтон готов отказаться от продления ДСНВ.

Срок действия ДСНВ, который еще называют СНВ-3 и новым ДСНВ, истечет в феврале будущего года, если Москва и Вашингтон не придут к согласию насчет продления соглашения.

Вопрос в Китае

Американская сторона продолжает настаивать на включении Китая в ДСНВ, несмотря на отказ Пекина. Количество стратегических наступательных вооружений Китая в несколько раз меньше, чем у России и США. "С чем я не согласен и что я считаю очень опасным мышлением времен холодной войны, так это утверждение, что Китаю нужно разрешить достичь стратегического ядерного паритета с Соединенными Штатами и Россией, прежде чем мы сможем обеспечить действенный контроль над вооружениями, - заявил газете в интервью спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. - Это означало бы, что мы на самом деле находимся в разгаре трехсторонней гонки вооружений".

Как отмечает The Washington Post, неясно, как американская администрация планирует уговорить КНР согласиться начать переговоры. Как рассказал Биллингсли, он частично полагается на то, что Москва привлечет Пекин, поскольку Россия годами выступает за многосторонние договоры о контроле над вооружениями и за более тесные связи с Китаем.

Как полагает издание, утверждения американских властей о том, что КНР провела испытания ядерного оружия малой мощности, может стать началом кампании по оказанию давления с целью побудить Пекин к переговорам. "В конце концов они [Китай] решат, что им не нравится, когда все это транслируется публично, подробности того, что они делают в ходе скрытного наращивания [ядерного потенциала]", - сообщил газете источник издания в правительстве США. По его словам, вашингтонская администрация "мобилизует мировое общественное мнение против них [Китая], если они не будут вести переговоры" с США, а также рассматривает "множество других вариантов стимулирования участия" Пекина в ДСНВ.

"Срок действия нового ДСНВ истекает в феврале. Есть возможность его продлить. Но опять же, это неправильная основа для будущего, - считает в свою очередь Биллингсли. - Правильная основа для будущего - трехсторонний подход, в основе которого лежит эффективная проверка".

Как заявил во вторник, выступая на видеоконференции нью-йоркского Совета по международным отношениям, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, расширение круга участников договоренностей по контролю над вооружениями вряд ли возможно в ближайшем будущем, но Россия приветствовала бы такую возможность. Он добавил, что Россия не видит готовности со стороны Китая к трехсторонним переговорам по вооружениям с США и не ожидает, что эта позиция изменится.

Суть договора

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указывал президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times в июне минувшего года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".

В мае в интервью германской газете Bild помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты видят большой потенциал во взаимодействии с Россией и готовы работать над ДСНВ.