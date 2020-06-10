Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию в вопросе создания сетей 5G

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник выступил с утверждением, что Пекин оказывает давление на Лондон в вопросе создания сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Соединенном Королевстве.

"Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами и союзниками выступают против <...> тактики запугивания, [применяемой] Коммунистической партией Китая. Последний пример - Пекин, по сообщениям, угрожал наказать британский банк HSBC и нарушить обязательства по строительству атомных электростанций в Великобритании, если Лондон не разрешит [китайской корпорации] Huawei строить свою сеть 5G", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

"Только на прошлой неделе директор банка в Азиатско-Тихоокеанском регионе Питер Вонг - член Народного политического консультативного совета - подписал петицию в поддержку ужасного решения Пекина уничтожить автономию Гонконга. <...> Эта демонстрация верности, судя по всему, заслужила мало уважения по отношению к HSBC в Пекине, который продолжает использовать бизнес банка в Китае в качестве политического рычага против Лондона", - утверждает госсекретарь США. Как считает Помпео, Австралия, Дания "и другие свободные страны" ранее также столкнулись с давлением со стороны Пекина.

По мнению госсекретаря, "агрессивное поведение Пекина показывает, почему страны должны избегать чрезмерной экономической зависимости от Китая и защищать свою критически важную инфраструктуру от влияния Коммунистической партии" КНР. "США готовы помочь нашим друзьям в Великобритании с любыми их потребностями - от строительства безопасных и надежных атомных электростанций до разработки заслуживающих доверия решений в вопросе 5G", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. В США в отношении Huawei, ее дочерних структур, а также ее финансового директора Мэн Ваньчжоу выдвинуты обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских санкций против Ирана. Вашингтон, ведущий торговую войну с Пекином, призывает своих союзников отказываться от оборудования Huawei, заявляя, что оно может создавать угрозу национальной безопасности стран, в которых используется.