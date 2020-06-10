США призвали Китай пересмотреть отказ от участия в переговорах о контроле над вооружениями

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов призывают Пекин пересмотреть свое решение об отказе от участия в трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с Россией и США. Соответствующее заявление опубликовал во вторник у себя в Twitter спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Китай только что заявил, что не намерен участвовать в трехсторонних переговорах. Он должен пересмотреть [свое решение]. Для достижения статуса великой державы нужно вести себя с ответственностью, [присущей] великой державе. Больше никакой великой стены секретности вокруг наращивания его (Китая - прим. ТАСС) ядерных вооружений. Кресло [за столом переговоров] ждет Китай в Вене", - написал он.

Во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не планирует принимать участие в каких-либо трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с Россией и США.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник подтвердил ТАСС, что 22 июня в Вене состоятся его переговоры с Биллингсли.