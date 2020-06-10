NYT: Байден победил на первичных выборах в Джорджии и Западной Вирджинии

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, во вторник одержал победу на праймериз в штатах Джорджия и Западная Вирджиния. Такие оценки представила газета The New York Times.

Ранее ожидалось, что первичные выборы в Джорджии пройдут 24 марта, а в Западная Вирджинии - 12 мая. Эти планы были изменены из-за пандемии нового коронавируса. На праймериз в штатах отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии.

Обработка бюллетеней еще не завершена. Согласно оценкам The New York Times, Байден получил в Джорджии около 75% голосов избирателей, а сенатор Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, - около 9% голосов. После прекращения Сандерсом предвыборной борьбы соперников у Байдена, по сути, не осталось, однако имена некоторых из участвовавших ранее в гонке политиков по-прежнему значатся в бюллетенях. В Западной Вирджинии Байден получил около 70% голосов, Сандерс - примерно 11%.

Байден, согласно последним оценкам The New York Times, заручился поддержкой 2 011 делегатов. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде демократов претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.